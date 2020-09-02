Соловьев нашел доказательство нахождения Ефремова за рулем в момент ДТП

Гематома от ремня безопасности на шее артиста Михаила Ефремова указывает на то, что он находился за рулем автомобиля в момент ДТП. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев в эфире шоу «Соловьев LIVE».

Телеведущий показал фотографии актера, на которых видно, что синяк расположен с левой стороны шеи. По словам Соловьева, такой след может остаться, только если точка крепления ремня безопасности находилась слева вверху. А это возможно лишь на водительском сиденье и месте за ним.

При этом журналист напомнил, что заявлений о нахождении Ефремова на заднем ряду в автомобиле не было.

Ранее артист заявил, что не сидел за рулем в момент смертельной аварии.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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