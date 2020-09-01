Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс

Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева лично отвели своих детей Лизу и Гарри в первый класс.

Видео с первой торжественной линейки Галкин опубликовал у себя в Instagram. «Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья», — написал Галкин. Лиза и Гарри приняли участие в официальной части линейки и прочитали праздничные стихи.

В комментариях с первым сентября супругов поздравили артисты Ирина Салтыкова, Анита Цой, Елена Воробей, Игорь Николаев и др.

Гарри и Лиза Галкины будут учиться в подмосковной гимназии.

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