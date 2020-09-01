Пресняковы рассказали о проблемах со здоровьем у беременной Подольской

Саксофонист Владимир Пресняков-старший в новом выпуске шоу НТВ «Секрет на миллион» рассказал о скором пополнении в семье.

Его сын, поп-исполнитель Владимир Пресняков-старший, скоро снова станет отцом. «Они хотят девочку, а мне хотелось бы саксофониста все же», — цитирует Преснякова-старшего «Стархит». Его супруга Елена Преснякова также рассказала о проблемах со здоровьем у будущей мамы — певицы Натальи Подольской. «Она даже встать не могла», — поделилась она.

Возможно, у Натальи из-за беременности обострились проблемы с позвоночником. В 2019 году она повредила поясницу во время игры в бадминтон.

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