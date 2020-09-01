Ван Дамм станцевал на парковке в музыкальном клипе
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Французский актер Жан-Клод Ван Дамм исполнил главную роль в музыкальном клипе дуэта AaRON на песню Ultrarêve.
В ролике, опубликованном на YouTube, Ван Дамм танцует на парковке и у моря.
Срежиссировала клип дочь актера Бьянка, его сын Крис был оператором работы, пишет NME.
Жан-Клод Ван Дамм сам предложил музыкантам сняться в клипе на понравившуюся ему песню с нового альбома коллектива и позвал к сотрудничеству детей.
Альбом The Anatomy Of Light, в который вошла песня, выйдет 18 сентября.
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