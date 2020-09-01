Экс-солист «Фристайла» скончался после тяжелой болезни

Экс-солист группы «Фристайл» Сергей Вязовский скончался в возрасте 47 лет, сообщила в Facebook его супруга Ирина.

Вязовский умер 29 августа 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни. «В 2015 году у Сережи случилась внезапная коронарная смерть. Спустя полчаса его все же реанимировали, но почти все клетки мозга были разрушены. 5 лет Сергей провел в клинике, в вегетативном состоянии, находясь между небом и землей», — рассказала Ирина.

Похороны пройдут в узком кругу из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. У Вязовского осталось двое дочерей.

Сергей Вязовский пел во «Фристайле» в начале 2000-х.

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