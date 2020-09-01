Названы подробности и причина смерти писателя Владислава Крапивина

Родственники скончавшегося 81-летнего писателя Владислава Крапивина рассказали E1.RU подробности случившегося и назвали причину смерти.

Писатель скончался утром около 6.40 по местному времени (4.40 мск). По словам родственницы Ларисы Крапивиной, ему стало хуже, после чего Крапивина перевели в реанимацию.

«Но не спасли. Сердце не выдержало», — констатировала она.

Сын писателя Алексей добавил, что у отца обострились все диагнозы и состояние было плохое. Также он утверждает, что у писателя летом мог быть коронавирус, но его вылечили от него. Последние дни писателя, его сын описывает так: «он был в сознании, в основном спал. Что он говорил? — «Водички дай». Что еще может человек сказать в таком состоянии?».

15 июля Крапивина госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, однако инсульт и инфаркт были исключены, а томография показала наличие пневмонии с 25% поражения легких. Тесты на коронавирусную инфекцию у писателя отрицательные.

Владислав Крапивин — автор книг «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии» и др. В 2014 году был удостоен премии президента России за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.