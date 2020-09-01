Скончался писатель Владислав Крапивин
В Екатеринбурге скончался 81-летний писатель Владислав Крапивин, пишет URA.ru со ссылкой на областной минздрав.
«Владислав Петрович умер утром, 1 сентября в 6:30 утра», — сказали в минздраве.
Родственники и друзья пока не прокомментировали ситуацию.
15 июля Крапивина госпитализировали с подозрением на инсульт и коронавирус, однако инсульт и инфаркт были исключены, а томография показала наличие пневмонии с 25% поражения легких. Тесты на коронавирусную инфекцию у писателя отрицательные.
Владислав Крапивин — автор книг «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии» и др. В 2014 году был удостоен премии президента России за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
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