Ефремов уклонился от вопросов потерпевших с помощью 51-й статьи Конституции
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Актер Михаил Ефремов отказался отвечать на вопросы потерпевших, воспользовавшись 51-й статьей Конституции, передает ТАСС.
Адвокат пострадавшей стороны Анна Бутырина в ходе заседания спросила у Ефремова, как он может объяснить тот факт, что ранее признал свою вину в ДТП, а теперь ее отрицает.
«51-я статья», — ответил актер.
Эта статья Основного закона позволяет не свидетельствовать против себя.
Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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