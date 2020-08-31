Третий свидетель заявил, что Ефремов был в машине не один
Еще один свидетель заявил, что актер Михаил Ефремов не был один в машине во время смертельного ДТП, сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина из Анапы видел момент столкновения и утверждает, что после инцидента Ефремов якобы вылезал из джипа с пассажирского сиденья. Свидетель признался, что перед тем, как стать очевидцем ДТП, употреблял алкогольные напитки, однако заявил, что был трезв. Свидетель ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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