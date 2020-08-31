«Вратарь Галактики» возглавил прокат в РФ и СНГ

Российский боевик режиссера Джаника Файзиева «Вратарь Галактики» за выходные собрал в прокате в России и СНГ 37,4 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Такие данные предварительные.

На втором месте рейтинга оказался американский боевик Рика Романа Во «Гренландия». Картина собрала за выходные 30,49 млн рублей. Третью строчку замкнул южнокорейский боевик режиссера Ён Сан-хо «Поезд в Пусан-2: Полуостров», собравший за минувшие субботу и воскресенье 7,5 млн рублей.

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