Безрукова и Нагиева обвинили в популяризации АУЕ*
Конфликтолог Михаил Орский заявил о том, что современная культура способствует популяризации запрещенной на территории России культуры АУЕ (организация запрещена в России). Об этом сообщает портал URA.RU.
В качестве примера он привел сериалы «Бандитский Петербург», «Бригада» и «Физрук», которые, по его мнению, навязывают положительный образ бандита.
Кроме того, он назвал первым «символом» АУЕ в кинематографе волка из мультсериала «Ну, погоди!».
«Может нам стоит сразу же Нагиева и Безрукова прямо со съемочной площадки уволочь и возбудить уголовное дело за пропаганду?» — задал риторический вопрос Орский.
Ранее Верховный суд России запретил на территории страны движение «Арестантское уголовное единство», признав его экстремистским.
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