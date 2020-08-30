Безрукова и Нагиева обвинили в популяризации АУЕ*

Конфликтолог Михаил Орский заявил о том, что современная культура способствует популяризации запрещенной на территории России культуры АУЕ (организация запрещена в России). Об этом сообщает портал URA.RU.

В качестве примера он привел сериалы «Бандитский Петербург», «Бригада» и «Физрук», которые, по его мнению, навязывают положительный образ бандита.

Кроме того, он назвал первым «символом» АУЕ в кинематографе волка из мультсериала «Ну, погоди!».

«Может нам стоит сразу же Нагиева и Безрукова прямо со съемочной площадки уволочь и возбудить уголовное дело за пропаганду?» — задал риторический вопрос Орский.

Ранее Верховный суд России запретил на территории страны движение «Арестантское уголовное единство», признав его экстремистским.

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