Скончался худрук мульсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров

Художественный руководитель мультсериала «Смешарики» Анатолий Прохоров скончался в возрасте 72 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на слова шеф-редактора студии «Союзмультфильм» Сергея Капкова.

«Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии «Пилот» и одного из создателей сериала «Смешарики», — сказал Капков.

Анатолий Прохоров родился 17 июля 1948 года. Он был одним из организаторов первой негосударственной студии в СССР «Пилот», а также студии компьютерной анимации «Петербург», которая занималась созданием «Смешариков».

С 2003 года Прохоров занял пост художественного руководителя сериала, а 2008 году был награжден государственной премией РФ за участие в его создании.