Память Владимира Андреева собираются увековечить в Москве

Члены Мосгордумы рассматривают идею увековечить в столице память ушедшего из жизни актера Владимира Андреева. Об этом сообщает ТАСС.

Глав комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме Евгений Герасимов отметил, что актер внес большой вклад в развитие культуры как всей страны, так и самой Москвы.

Он подчеркнул, что Андреев, который был не только актером, но и режиссером, посвятил много времени работе в Театре имени М.Н. Ермоловой.

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