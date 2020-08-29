Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище

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Прощание с народным артистом СССР Владимиром Андреевым пройдет в Театре имени Ермоловой в среду, 2 сентября, передает ТАСС.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила член семьи артиста.

По словам врачей, у Андреева случился микроинсульт, рассказала собеседница агентства, уточнив, что у артиста была ишемическая болезнь сердца.

Актер скончался 29 августа. 27 августа ему исполнилось 90 лет.

Владимир Андреев дебютировал на сцене Московского драматического театра имени Ермоловой в 1952 году. В 1970 году он стал его главным режиссером. В 1985 году Андреев был назначен главным режиссером Государственного академического Малого театра, однако через 5 лет вернулся в Театр имени Ермоловой. В 2012 году он передал полномочия главного режиссера и художественного руководителя актеру Олегу Меньшикову, став президентом театра.

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