Экс-лидер «Ляписа Трубецкого» призвал провести новые выборы в Белоруссии

Экс-лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок заявил о необходимости проведения новых президентских выборов в Белоруссии. Об этом он сказал в своем видеообращении, которое было опубликовано на YouTube-канале его группы Brutto.

Музыкант отметил, что он и члены его коллектива не признают официальные результаты выборов и считают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не является легитимным и законным руководителем республики.

«Мы настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выборах», — заявил Михалюк.

Он также признался, что не испытывает доверия к профессиональным политикам. Михалюк отметил, что кандидатами на пост главы государства должны быть те люди, которые в течение многих лет словом и делом доказывали, что они являются патриотами Белоруссии. По его словам , «хорошими кандидатами» будут, например, Светлана Алексиевич, Лявон Вольский, Николай Халезин и Виталий Гурков.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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