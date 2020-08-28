Умерла осужденная за убийство Джона Белуши певица
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Певица Кэти Смит скончалась в возрасте 73 лет, сообщает Daily Star.
Известно, что певица умерла еще 18 августа. Экс-возлюбленная певца Гордона Лайтфута в 1982 году стала причиной смерти актера Джона Белуши — старшего брата Джеймса Белуши. Женщина помогла ему принять наркотики, дозировка которых оказалась смертельной.
В доме, где умер Джон Белуши, в тот же день находились актеры Робин Уильямс и Роберт де Ниро. В 1986 году Кэти Смит осудили за непредумышленное убийство и приговорили к 15 месяцам лишения свободы.
После отбывания наказания Кэти Смит была депортирована в Канаду, где стала юридическим секретарем.
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