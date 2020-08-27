Сын Виктора Цоя неоднозначно отреагировал на фильм о смерти отца

Режиссер Алексей Учитель рассказал, что сын музыканта Виктора Цоя «неоднозначно» отреагировал на сценарий картины «Цой», в которой описываются вымышленные события, происходящие после смерти рок-звезды.

По словам Учителя, сценарий читали сын и отец музыканта. «Реакция у сына была неоднозначная, были какие-то острые разговоры, не скрою, мы встречались с ним перед съемками, он попросил изменить имена», — цитирует режиссера ТАСС.

Пока родственники покойного музыканта не видели финальную версию «Цоя», однако сын видел некоторые материалы, которым также дал «неоднозначную» оценку.

Ранее премьеру картины, в которой сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие артисты, перенесли с 3 сентября на более поздний срок.

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