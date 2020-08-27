Дима Билан госпитализирован с пневмонией

Поп-исполнитель Дима Билан рассказал поклонникам, что сейчас находится в больнице.

Он отметил, что за последнюю неделю дал несколько концертов с высокой температурой. Он был госпитализирован с пневмонией, несколько анализов на коронавирус у Билана оказались отрицательными. «Не COVID-19, слава богу!» – цитирует РИА «Новости» прямой эфир Билана в Instagram.

По мнению Билана, он простудился во время прогулки на катере в Ялте.

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