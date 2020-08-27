Названа дата открытия залов Новой Третьяковки после потопа

В администрации Новой Третьяковки на Крымском валу назвали дату открытия постоянной экспозиции и выставок «Шедевры из Казани» и «Ненавсегда» после потопа.

Залы откроются во вторник, 1 сентября, когда будут проведены восстановительные работы по устранению последствий протечки крыши в галерее, передает ТАСС. «На этой неделе залы будут закрыты. Ожидается, что все закрытые выставки откроются на следующей неделе во вторник», — уточнила администратор музея.

26 августа после ливня в галерее произошел прорыв изношенной ливневой канализации. 27 августа гости галереи смогут бесплатно посетить выставки «Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина» и «Скульптор Александр Рукавишников», для просмотра доступна выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор».

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