Названы города, в которых цирки откроются первыми

Росгосцирк назвал города, в которых филиалы предприятия первыми откроются после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного режиссера Росгосцирка Юрия Квятковского, ближайшая премьера состоится в Сочи 12 ноября. «Это «Девочка и слон» по повести Куприна, режиссер Полина Стружкова. Олег Глушков 12 ноября покажет в Санкт-Петербурге представление «Маленький принц», — уточнил Квятковский.

Росгосцирк впервые в своей истории собирается выпустить 12 новых постановок в течение одного сезона.

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