Определился обладатель Букеровской премии по литературе

В 2020 году обладательницей международной Букеровской премии стала писательница из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд. Ее роман «Неловкий вечер» признан лучшим из 120 представленных, говорится на официальном сайте конкурса.

В книге рассказывается о девочке Яс из Нидерландов и о ее строгой христианской семье фермеров, которую поразило несчастье, связанное с исчезновением брата главной героини. Книга быстро разошлась тиражом 55 000 экземпляров в Нидерландах после публикации и привлекла внимание всего мира.

Пять судей проанализировали 120 работ. Среди претендентов на победу была иранская писательница Шокуфе Азар, аргентинка Габриела Камара, мексиканка Фернанда Мельхор и немец Даниэль Кельман.

Церемония вручении премия изначально должна была состояться в мае, но ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вопреки правилам: Букера разделили между писательницами

— Объявлен лонг-лист Букеровской премии