В Новой Третьяковке протекла крыша
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Крыша протекла в одном из выставочных залов Новой Третьяковки на Крымском валу, сообщает ТАСС.
Как рассказала администратор галереи, посетителей эвакуировали из затопленного помещения. В пострадавшем зале расположена выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина». «Скоро выставка снова откроется», — пообещали в галерее.
Протечка произошла из-за сильного дождя. Сейчас сотрудники учреждения культуры убирают воду и сушат помещение.
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