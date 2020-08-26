В Новой Третьяковке протекла крыша

Крыша протекла в одном из выставочных залов Новой Третьяковки на Крымском валу, сообщает ТАСС.

Как рассказала администратор галереи, посетителей эвакуировали из затопленного помещения. В пострадавшем зале расположена выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина». «Скоро выставка снова откроется», — пообещали в галерее.

Протечка произошла из-за сильного дождя. Сейчас сотрудники учреждения культуры убирают воду и сушат помещение.

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