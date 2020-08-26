На премьере «Вратаря Галактики» за социальной дистанцией следили «инопланетяне»

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева «Вратарь галактики».

Как сообщает РИА «Новости», за социальной дистанцией в зале следили картонные «инопланетяне», сидевшие между гостями показа на пустующих местах. «Мне нравятся эти фигурки в зале картонные, они шевелятся как живые», — пошутил со сцены о соблюдении связанных с пандемией коронавируса ограничений продюсер фильма Сергей Сельянов.

На премьеру также пришли министр культуры Ольга Любимова, замминистра культуры Максим Ксензов, актеры Александр Петров, Максим Аверин, Дарья Мороз, певец Батишта, телеведущая Марина Лемешева и др.

Сюжет фильма «Вратарь галактики» разворачивается в Москве в 2071 году — превратившаяся в джунгли столица принимает соревнования по космоболу.

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