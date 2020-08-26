Роман Агаты Кристи «Десять негритят» переименовали

Правнук британской писательницы Агаты Кристи переименовал французское издание ее детективного романа «Десять негритят», сообщает BFM.

Книга впервые была опубликована в 1939 году. Сейчас ее название может показаться расистским, поэтому роман получил имя «Их было десять». «Для названия была взята строчка из популярного детского стишка, который Агата Кристи не сочиняла», — говорит наследник Агаты Кристи Джеймс Причард. Он обратил внимание на то, что в Великобритании название книги изменили на «И не осталось никого» еще в 1980-х. По мнению Причарда, самой Агате Кристи не понравилось бы, что кого-то могут задеть ее сочинения. Он настаивает, чтобы «Десять негритят» были переименованы на всех языках, на которых выходит книга.

В романе рассказывается, как десять приглашенных на небольшой остров незнакомцев один за другим лишаются жизни. Остров, который в оригинале называется Негритянским, также сменил название.

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