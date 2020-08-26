Звезда «Очень странных дел» стала сыщиком в первом трейлере «Энолы Холмс»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый трейлер детективного фильма «Энола Холмс» со звездой сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун в главной роли.

По сюжету, Эноле Холмс в исполнении Браун исполняется 16 лет, и она обнаруживает, что ее мать пропала. Братья Шерлок (Генри Кавилл) и Майкрофт (Сэм Клафлин) хотят отправить Энолу в школу-пансион, однако она сбегает и сама становится сыщиком.

В основу сценария легла серия рассказов писательницы Нэнси Спрингер «Расследования Энолы Холмс», вдохновленная книгами Артура Конан Дойла.

Премьера фильма запланирована на 23 сентября.

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