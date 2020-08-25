СМИ выяснили, кто кроме Ефремова пользовался его машиной

Газета «Комсомольская правда» выяснила, кто кроме актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, мог пользоваться его машиной.

Как пишет издание, несколько раз стоянку оплачивали супруга актера Софья Кругликова и его директор Татьяна Глаголева, а также некий Алексей — сотрудник бара, который Ефремов дважды посещал в день аварии.

Более того, за машину не раз платили актриса Марина Александрова и коллега Ефремова по «Современнику» Ивана Стебунова.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев несколько раз намекал, что за рулем машины в момент аварии был «весьма известный, непростой человек», имя которого не разглашается.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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