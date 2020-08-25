«Бумбокс» и «Океан Эльзы» заявили, что Зеленский нарушил их авторские права

Украинская группа «Океан Эльзы» обвинила президента Украины Владимира Зеленского в нарушении авторских прав. Соответствующее заявление было размещено в Facebook коллектива.

Музыканты подчеркивают, что исполнение их песен на концерте ко Дню независимости Украины не было согласовано.

В рамках торжественного мероприятия другой украинский коллектив «Время и Стекло» исполнил песню «Там, де нас нема».

«Украина — это Европа. Европа — это уважение прав, включая авторские права. Не правда ли, Офис Президента Украины?» — написали участники «Океана Эльзы».

Аналогичные претензии высказал украинский коллектив «Бумбокс», чью песню «Вахтерам» исполнила на концерте Верка Сердючка. Продюсер группы Алексей Согомонов отметил, что музыканты также не давали согласия на исполнение их песен.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Настоящие защитники»: как День независимости расколол Украину

— Как Украина отметила День Независимости