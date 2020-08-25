Мама Леры Кудрявцевой перенесла инсульт

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в Instagram, что ее мама перенесла инсульт.

По словам Кудрявцевой, мама поехала в Алушту и собиралась пойти на концерт Сергея Лазарева. «Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт. Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как-то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению», — рассказала Кудрявцева.

Сейчас мама Леры Александра Ивановна остается в больнице в Крыму.

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