Берлинский фестиваль отменил отдельные награды для актеров и актрис
Организаторы Берлинского международного кинофестиваля Berlinale отменили отдельные награды для актеров и актрис, сообщает РИА «Новости».
Вместо призов за лучшую женскую и мужскую роль будут вручать «гендерно-нейтральные» награды — «Серебряный медведь за лучшую актерскую роль в главной роли» и «Серебряный медведь за лучшую актерскую игру в роли второго плана».
Berlinale в 2021 году не будет уходить в онлайн — предполагается, что связанные с пандемией коронавируса ограничения к тому времени будут сняты. Фестиваль планируется провести в обычном формате, гостям обещают обеспечить максимальную безопасность.
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