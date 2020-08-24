Ефремову дали пять дней, чтобы найти себе нового адвоката

Адвокат Анна Бутырина, которая представляет потерпевших в суде над Михаилом Ефремовым, рассказала «Газете.Ru», сколько времени у актера есть на то, чтобы найти себе нового адвоката.

«У него есть пять дней для принятия решения, с кем заключить соглашение. В том случае, если по истечении пяти дней он не найдет защитника, суд назначит защитника по назначению».

Она также не исключила, что отказ Ефремова от услуг Эльмана Пашаева может быть постановкой.

«С одной стороны, я допускаю, что все это очередное цирковое выступление было направлено на то, чтобы затянуть процесс, так как они не смогли обеспечить явку в суд второго свидетеля. Может быть, им это время понадобилось как раз для того, чтобы что-то еще придумать. Это с одной стороны. С другой стороны, с учетом того, что Ефремов на судебном заседании сказал, что его адвокаты его не устраивают, и он будет искать более сильных адвокатов, может быть, действительно он задумался над тем, чтобы поменять защитников и обеспечить себе более надлежащую защиту».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокат Ефремова назвал сумму выплаченных компенсаций семье погибшего Захарова

— Процесс по делу Михаила Ефремова отложен

— Ефремов требует доказать, что он находился за рулем во время смертельного ДТП