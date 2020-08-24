«Гренландия» возглавила российский прокат

Боевик Рика Романа Во «Гренландия» стал лидером проката в России и СНГ, передает портал kinobusiness.com.

Фильм о мчащейся к Земле комете с Джерардом Батлером в главной роли собрал в минувшие выходные 30,35 млн руб.

На втором месте расположился фильм южнокорейского режиссера Ён Сан Хо «Поезд в Пусан-2: Полуостров» с 8,85 млн руб., на третьем — боевик «Агент Ева» с 7,9 млн руб.

Замыкают топ-5 мультфильм «Феи: Тайна страны драконов» с 4,4 млн руб. и комедия «Красотка в ударе» с 4 млн руб.

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