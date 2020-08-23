Картины из коллекции королевской семьи Британии впервые покажут широкой публике
Частную коллекцию картин королевской семьи впервые за последние 200 лет покажут широкой публике, передает The Art Newspaper.
По данным издания, это связано с капитальным ремонтом в Букингемском дворце и необходимостью на время переместить картины.
В результате часть из них — 65 работ — будут представлены в Королевской галерее в левом крыле дворца с 4 декабря до января 2022 года.
С момента появления в коллекции картины могли увидеть только официальные гости или организованные группы в летний период.
В коллекции присутствуют полотна Рембрандта, Рубенса, Тициана, Вермеера, Энди Уорхола, Аниша Капура и других художников.
Всего в коллекции британской королевской семьи около 7 тыс. живописных работ, 500 тыс. гравюр и около 30 тыс. акварелей и рисунков. Ее общая стоимость оценивается примерно в $13 млрд.