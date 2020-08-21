Лори Лафлин приговорена к тюремному заключению за мошенничество
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Актриса Лори Лафлин была приговорена к двум месяцам тюремного заключения в тюрьме за мошенничество с поступлением дочери в колледж. Об этом сообщает CNN.
Лафлин также должна отработать 100 часов общественных работ в течении двух лет и заплатить штраф в размере $150 тыс.
По данному делу проходил также муж актрисы — Моссимо Джаннулли. Он получил пять месяцев тюрьмы, штраф в размере $250 тыс. и 250 часов общественных работ.
Оба должны сдаться Управлению тюрем США до 19 ноября.
Джаннулли и Лафлин оказались в центре скандала после того, как обнаружилось, что они заплатили $500 тыс., чтобы их дочь поступила в Университет Южной Калифорнии.
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