Отец Цоя надеется, что включившего «Перемен» диджея отпустят после нового задержания

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TUT.BY

Отец Виктора Цоя Роберт выразил надежду, что повторно задержанного звукорежиссера из Белоруссии, включившего песню «Перемен» в центре Минска, в скором времени отпустят.

«Если его задержали за песню, то, конечно, я надеюсь, что его отпустят. Со временем его так или иначе отпустят. Они там многих и так отпустили», — сказал отец музыканта в беседе с «Газетой.Ru».

Он также признался, что одобряет использование песни своего сына во время протестных акций в Белоруссии. Это показывает, что творчество Цоя остается актуальным до сих пор.

«Я отношусь к этому хорошо. Если его песня подходит к какому-то событию — это значит, что она «идет в народ». Можно сказать, что песня вошла в историю. Они злободневна и поэтому ее так часто используют», — пояснил Роберт Цой.

Ранее портал Tut.by сообщил о повторном задержании Влада Соколовского, включившего песню «Перемен» на провластном концерте 6 августа. За этот поступок Соколовский и его коллега Кирилл Галанов ранее уже провели под арестом 10 суток.

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