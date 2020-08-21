Ученые разгадали смысл таинственного рисунка да Винчи

Ученые разгадали смысл одного из таинственных рисунков художника и изобретателя Леонардо да Винчи.

Как сообщили ученые Лондонского имперского колледжа, на рисунке пятисотлетней давности художник изобразил мышцы человеческого сердца и работу разогревающих мышцы волокон. Как передает Inforeactor, в своей работе Да Винчи представил механизм, который мог бы предотвратить сердечную недостаточность.

Чтобы выяснить это, исследователи сделали около 25 тыс. снимков человеческого сердца на аппарате МРТ. Так удалось установить, что люди со значительным количеством таких волокон реже страдают от сердечной недостаточности.

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