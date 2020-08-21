Суд отклонил показания слепого на один глаз свидетеля по делу Ефремова

Суд отказался приобщать показания свидетеля защиты по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова, сообщает РИА «Новости».

Отклонены были показания Александра Кобца, который утверждал, что в момент ДТП Ефремов был на пассажирском сидении автомобиля.

Ранее Кобец признался, что имеет проблемы со зрением и слеп на один глаз.

Михаил Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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