Little Big обвинили в плагиате танца

Little Big/YouTube

Лидер группы Hard Bass School Валь Толетов обвинил питерскую рейв-группу Little Big в плагиате его танца. Соответствующее заявление он сделал на канале «Здесь настоящие люди» в YouTube.

По его словам, музыканты скопировали часть его движений из пародийного ролика Толетова, который вышел в 2010 году и сразу стал вирусным. В нем молодой человек пародирует движения поклонников танца хардбасс.

Толетов добавил, что части его танца появляются в клипах Little Big на песни Pop On The Top, «Слэмятся пацаны» (кавер на песню группы «Руки вверх»), а также Skibidi.

В ролике мужчина заполняет исковое заявление в отделении Почты России. Толетов также параллельно включает видеозаписи танцев, пытаясь доказать сходство движений. Он требует от музыкальной группы компенсацию в размере 11 750 000 рублей.

