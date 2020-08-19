Гарик Харламов станет гусаром в новом комедийном сериале

Телеканал ТНТ осенью покажет премьеру комедийного сериала «Гусар» компании Comedy Club Production.

Главную роль в сериале сыграет Гарик Харламов. Он предстанет перед зрителями в образе Григория Савельевича Рыльского, поручика лейб-гвардии гусарского полка, любителя женщин и приключений. «Это первая моя большая роль, в которой я с первой до последней серии играл одного персонажа. Для меня это необычный опыт, и я могу сказать, что «Гусар» — самый сложный проект в моей жизни!» — не скрывает Харламов.

По сюжету, Рыльский должен доставить полководцу Кутузову секретные документы для начала наступления на французскую армию. Однако по пути в штаб Рыльский исчезает, а появляется уже в наше время — он оказывается предком супруги молодого ученого, изобретателя машины времени. В современной России гусар откроет для себя телевидение, электричество, интернет и полицию.

Также в сериале снялись Павел Рассомахин, Екатерина Ковальчук, Сергей Белов, Екатерина Радченко и др.

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