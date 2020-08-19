Следствие подозревает свидетельницу по делу о ДТП с Ефремовым в сбыте наркотиков

Свидетельницу защиты по делу Михаила Ефремова проверяют на причастность к продаже ему наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Как уточняет Telegram-канал 112, следствие предполагает, что актриса Татьяна Беркович является поставщиком наркотиков. Сейчас она находится в статусе подозреваемой.

До этого Ефремова допрашивали по делу о сбыте ему запрещенных веществ. Он отказался что-либо говорить по этому поводу.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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