Невролог объяснил настоящий диагноз Ефремова

Невролог Александр Евдокимов оценил информацию о настоящем диагнозе госпитализированного актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает «Пятый канал».

Согласно выписке из Боткинской больницы, настоящего инсульта у артиста не было. В документе в строке «диагноз» значатся транзиторные ишемические атаки, которые обычно называют микроинсультом.

По словам врача, это схожие по симптомам заболевания отличаются последствиями.

Микроинсульт может возникнуть на фоне острого спазма сосудов, чаще всего артерий. При этом происходят такие же изменения состояний, как при инсульте – могут отказать конечности, нарушиться речь, мимика, однако через 24 часа человек восстанавливается.

«Если не восстанавливается, то это уже органическая патология, то есть на снимках можно увидеть очаги в головном мозге уже. В этом у них разница», — пояснил невролог.

Ефремова доставили в Боткинскую больницу 11 августа, когда ему стало плохо во время заседания суда в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат артиста рассказал, что Ефремов пережил инсульт. 15 августа артиста выписали из больницы.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику и теперь актер отрицает вину.

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