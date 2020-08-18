СМИ узнали о «козыре» адвоката Ефремова в деле о ДТП с актером
Сайт kp.ru узнал о «козыре» адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, о котором он говорил до начала судебных слушаний.
По данным СМИ, этим «козырем» стал тайных свидетель, показания которого могут доказать невиновность актера.
В ходе слушаний Пашаев попросил суд дать время стороне ответчика представить свои доказательства.
Тайным свидетелем стала жена Ефремова Софья Кругликова, которой нужен день, чтобы приехать в столицу. Суд принял решение о переносе дела на 10.00 по мск в среду, 19 августа.
Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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