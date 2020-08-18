Адвокат Ефремова считает компенсацию потерпевшим в 1 рубль слишком большой

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что заявленная тремя потерпевшими компенсация в размере 1 рубля по делу о смертельном ДТП является слишком большой, передает ТАСС.

Защитник поразмышлял о том, что все в мире имеет свою ценность, даже моральные страдания. Притом потерпевшие смогли «реально» оценить свои страдания.

«И один рубль — это слишком большая сумма компенсации для них», — сказал Пашаев.

Однако адвокат считает, что только требования старшего сына погибшего Виталия Захарова, заявившего иск на сумму 6 млн 500 тыс. рублей, являются обоснованными, так как он действительно пострадал.

«Остальным телеканалы столько заплатили за участие в ток-шоу про это ДТП, что им работать еще долго не надо будет», — заключил адвокат.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сын погибшего в ДТП с Ефремовым просит суд максимально жестко наказать артиста

— Потерпевшие по делу Ефремова подали к актеру иск на 1 рубль

— Медицинская выписка Ефремова с разными диагнозами попала в сеть