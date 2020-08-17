Стали известны наставники шоу «Голос» в 9 сезоне
Определены наставники команд девятого сезона музыкального шоу «Голос». Об этом говорится в сообщении Первого канала, поступившем в «Газету.Ru».
Наставниками шоу «Голос» станут рэпер Василий Вакуленко (Баста), Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин.
Отмечается, что все четверо уже не раз работали на проекте и как тренеры конкурировали друг с другом.
«Я уверен, что амбиции есть не только у участников, но и у членов жюри. Будет битва», — заявил Баста.
Гагарина отметила, что наставники нового сезона являются артистами разных жанров и людьми разных темпераментов, поэтому «в воздухе будет искрить».
«2020-й год выдался сложный, но жизнь продолжается — рождаются новые люди и, надеюсь, новые таланты», — отметил Сюткин.
Вести новый сезон «Голоса» будет Дмитрий Нагиев.
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