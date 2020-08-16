Анджелина Джоли запретила детям навещать родителей Брэда Питта

Американская актриса Анджелина Джоли запретила детям навещать родителей ее бывшего мужа Брэда Питта из-за конфликта со свекровью, пишет Daily Mail со ссылкой на источник.

По его словам, родители Питта не видели своих внуков с 2016 года.

«Когда они были вместе, Брэд и Анджелина часто привозили детей к их бабушке и дедушке. У Питтов огромный задний двор, и зимой дети катались на санках, а летом сидели у костра», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что у актрисы не сложились отношения со свекровью из-за полярности мировоззрений.

«Джейн — консервативная христианка, которая высказывается против однополых браков. Анджелина, в свою очередь, придерживается либеральных взглядов, и у нее были отношения с девушками», — добавил источник издания.

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2019 году. Пара воспитывала шестерых детей, в том числе троих приемных.

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