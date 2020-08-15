Друг Легкоступовой рассказал о реакции супруга певицы на ее смерть

Друг певицы Валентины Легкоступовой, концертный администратор Александр Герасимов, сообщил, что ее муж Юрий Фирсов, узнав о смерти супруги, потерял сознание, передает издание «Собеседник».

Герасимов утверждает, что Фирсов едва стоял на ногах еще до того, как ему сообщили о смерти артистки. Когда мужчина пришел в себя, он крикнул: «Валя, не уходи!».

Друг исполнительницы также призвал прекратить травлю Фирсова. По словам Герасимова, муж артистки является самым порядочным из всех мужчин, которые были у Легкоступовой.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в Москве, не выходя из комы.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивали состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое. Ее супруг был доставлен в отдел полиции.

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