Пухляшу угрожает ожившая еда в новом клипе Little Big

Питерская группа Little Big опубликовала клип на новую песню Tacos. Ролик был выложен на YouTube-канале коллектива.

Ставший популярным «Пухляш» (Дмитрий Красилов) из клипа Uno предстает в новом клипе в главной роли. Он возвращается домой и решает приготовить себе поесть, однако неожиданно хотдог, газировка, кетчуп и горчица превращаются в участников группы Little Big.

Новая композиция по стилю напоминает латиноамериканские танцевальные хиты. Главной темой песни стала любовь к еде.

В клипе можно также увидеть отсылки к национальным культурам и кухням мира, например Италии, Японии, Индии. Когда в песне звучит слово «борщ», в клипе появляется сцена на русский мотив.

Режиссерами клипа снова стали Илья Прусикин и Алина Пязок.

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