Вышел трейлер фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» о влиятельных женщинах из загадочного клана. Ролик опубликован на YouTube.

«Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос», — говорится в описании тизера.

В главных ролях снялись Рената Литвинова, Антон Шагин, Светлана Ходченкова, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Софья Эрнст, Галина Тюнина и другие.

Композитором киноленты выступила российская рок-исполнительница Земфира.

Ожидается, что «Северный ветер» выйдет в прокат 26 ноября.

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