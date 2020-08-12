Композитор Дробыш оценил отказ Спивакова от белорусского ордена

Композитор Виктор Дробыш в беседе с изданием «Подъем» прокомментировал отказ дирижера Владимира Спивакова от Ордена Франциска Скорины, которым его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Дробыш отметил, что это решение — личный выбор дирижера, однако сам композитор не видит прямой связи между орденом и ситуацией в Белоруссии.

«Тогда давайте, как американцы снесем памятник Франциску Скорине, если он есть. Это совсем не имеет никакого отношения к ситуации очень непростой и тяжелой для всей страны. Причем здесь орден? Мне кажется это такие громкие действия», — заявил Дробыш.

Ранее стало известно, что Спиваков отказался от ордена в знак протеста против жесткого обращения силовиков с протестующими в Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Протестующие требовали пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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