Стало известно рабочее название новой части «Человека-паука»

Третья часть кинотрилогии «Человек-паук» вероятно будет называться «Человек-паук: Тоска по дому» (Spider-Man: Homesick). Об этом сообщает сайт Murphy.

Отмечается, что такой вывод сделан на примере материалов изданий Esquire и Maxim, в которых фильм упоминается как «Тоска по дому».

По данным портала, Marvel уже начала возводить декорации для съемок в городе Атланта штата Джорджия и использует Spider-Man: Homesick в качестве рабочего названия.

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