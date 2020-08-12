Британская рок-группа Muse раскрыла дату выхода концертного фильма Simulation Theory, который посвящен одноименному альбому и впоследствии мировому туру. Заявление было опубликовано в Instagram музыкантов.

Так, премьера фильма в формате IMAX состоится 17 августа 2020 года в кинотеатрах, а затем видеоленту можно будет посмотреть на медиаплатформах с 21 августа 2020 года. Режиссером работы стал Ланс Дрейк.

«Мы невероятно взволнованы этим релизом, так как очень долго готовили этот проект», — говорится в посте в Instagram.

Музыканты добавили, что с нетерпением ждут, когда фанаты смогут увидеть Simulation Theory.

В рамках музыкального тура, который прошел в 2019 году, группа дала концерты в 28 городах по всему миру.

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